Sosyal medyada linke tıkladı, hayatı karardı! Yeni evli çifte büyük şok

Bu kez Aydın'da yaşayan yeni evli çift dolandırıcıların tuzağına düştü. S.D. ve O.D. çifti eksik olan ev eşyalarını tamamlamaya çalıştıkları sırada sosyal medyada satılık bir televizyon gördü. Televizyonu satın almak için linke tıklayıp alışverişi başlatan çift, inandıkları dolandırıcılara tüm birikimlerini kaptırdı.Paralarını kaptırdıktan sonra muhatapların kendilerini engellediğini belirten S.D., 'Yeni evlendik ve eşim de ben de özel sektörde çalışıyoruz. Bir yandan da evin eksiklerini tamamlamaya çalışıyorduk. Sosyal medyada dolaşırken satılık bir televizyon gördük. Almak için linke tıkladığımızda resmi bir kurumun sitesi gibi karşımıza bir site çıktı. Karşımızda da muhatap vardı. Satılık olan televizyonun özelliklerini sorduk. Anında attılar. Biz de inandık.Para gönderdik ve gönderinin açıklama kısmına ‘Derya Hanım'a televizyon ücreti' diye yazdık. Hemen geri dönüş yaptılar. ‘Açıklamaya verdiğimiz kodu yazın ilk ödediğiniz ücreti geri iade edeceğiz' dediler. İkinci kez deme yaptık. Bu defa tüm iletişimi kapatıp bizi engellediler. Yeni evliyiz ve tüm birikimimizi kaptırdık. Başkaları bizim düştüğümüz hataya düşmesin diye buradan herkese sesleniyoruz. Bilmediğiniz yerden alışveriş yapmaya kalkmayın' diye konuştu.