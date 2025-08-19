Şükrü Ersoy’dan kritik deprem uyarısı! “Her an 7’den büyük deprem olabilir…”

Geçtiğimiz hafta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 şiddetindeki depremin ardından uzmanlar dikkat çeken açıklamalarıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.Prof. Dr. Şükrü Ersoy yaşanan depremin ardından yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. Prof. Dr. Ersoy, büyük depremlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek yaptığı uyarıyla endişeye neden oldu.Türkiye'de depremden etkilenmeyecek yerleşim alanı yok uyarısıyla dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy Marmara'da 7'den büyük depremler meydana gelebileceğinin altını çizdi.Sındırgı merkezli depreme değinerek Anadolu'da uzun süredir büyük bir sarsıntı olmadığını belirten Ersoy, 'Sındırgı depremi tek olmayacak, Batı Anadolu'da da depremler olabilir' uyarısını yineledi.Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskine de değinen Ersoy, 'Marmara'da 7'den büyük bir deprem her an olabilir' dedi. Kuzey Anadolu fayının sadece kuzey kolunun değil, güney kolunun da risk taşıdığını vurgulayarak 'Güney'de de 7'ye varan depremler olabilir' ifadelerini kullandı.