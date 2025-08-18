İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi

Olay, Sancaktepe Paşaköy mevkiinde sabah saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü kaza yaptı. Tokat istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3'ü hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı.Açıklamada, '18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu(KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi Mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır. Olayda ilk belirlemelete göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3'ü hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır' ifadeleri yer aldı.