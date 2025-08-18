Tanju Özcan kumarhanede yakalandı! Fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kuzey Kıbrıs'ta bir otelin kumarhanesinde çekilen fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Concorde Hotel Bafra'ya ait kumarhanede çekildiği belirtilen kare, kısa sürede birçok hesap tarafından paylaşıldı.Görüntüyü paylaşan gazeteci Ferhat Murat, Özcan için “Mülteci Avcısı” unvanına ek olarak “Casinocular Kralı” yakıştırmasını yaptı. Murat'ın bu paylaşımı, siyaset kulislerinde ve sosyal medyada tartışma yarattı.Gazeteci Ferhat Murat, Özcan'ın sözlerinin ardından kendisine tazminat davası açacağını duyurdu. Murat, “Ben de gizli saklı bir şey yaptığını iddia etmedim, ama sen dilinle karakterini bir kez daha ortaya koymuşsun” açıklamasını yaptı.Tanju Özcan, kumarhane görüntüleri sonrası sosyal medyada halk tarafından sert dille eleştirildi.