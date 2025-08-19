Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.Bakan Yerlikaya, operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 98 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.