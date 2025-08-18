Ukrayna zirvesi öncesi gerilim! Trump masaya şartlarını koydu

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirecek.Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi Truth Social sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.Trump, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade etti.Trump ayrıca, sahte haber yaymakla itham ettiği bazı medya kuruluşlarını eleştirdi.Putin'le 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptıkları görüşmede büyük yenilgi aldığına yönelik haberlere tepki gösteren Trump, "Aslında o (Putin), toplantıyı ABD dışında herhangi bir yerde yapmayı çok isterdi ve sahte haber medyası bunu biliyor. Bu, önemli bir tartışma konusuydu. Eğer zirveyi başka bir yerde yapsaydık Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği medya, bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu söylerdi. Bu insanlar hasta." ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, sahte haber yaydıklarını öne sürdüğü bazı medya kuruluşlarının bugün birçok Avrupalı liderin Beyaz Saray'da ağırlanacak olmasını da büyük bir kayıp gibi yansıtacaklarını savundu.Bugünü "büyük gün" olarak nitelendiren Trump, Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırlamanın ABD için büyük bir onur olduğunu vurguladı.Trump, daha önce bu kadar çok Avrupalı lideri aynı anda ağırlamadığına işaret ederek "Onları ağırlamak, benim için büyük bir onur." ifadesini kullandı.Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşme öncesi açıklama yaptı.Trump'la görüşmek üzere Washington'a ulaştığını belirten Zelenskiy, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.Zelenskiy, açıklamasında şunları kaydetti:"Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır."Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenskiy, "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.Zelenskiy, Ukraynalıların toprakları ve bağımsızlıkları için mücadele ettiğine işaret ederek, "Halkımız, Başkan Trump'a, Amerika'daki herkese, tüm partner ve müttefiklerimize destekleri ve paha biçilmez yardımları için her zaman minnettar olacak." açıklaması yaptı.Rusya'nın başlattığı savaşı "sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Umarım Amerika ve Avrupalı dostlarımızla ortak gücümüz, Rusya'yı gerçek bir barışa zorlar." temennisinde bulundu.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Zelenskiy'nin isteği üzerine bugün Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya iştirak edeceğini belirtti.Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Avrupa güvenliğini ve Ukrayna'nın hayati çıkarlarını koruyan adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla Avrupalılar ve ABD arasındaki koordinasyon çalışmalarını sürdürmek" için Washington'a gidecek heyette yer alacağı duyuruldu.Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın da Washington'a hareket edeceğini açıkladı.İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Giorgia Meloni, Beyaz Saray'da Trump ile yapılacak toplantıya katılmak üzere yarın Washington'da olacak.İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'in, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusundaki görüşmelere katılmak üzere Washington'a gideceği bildirildi.Açıklamada, Beyaz Saray'da yapılacak toplantıda Starmer'in, diğer Avrupalı ortaklarıyla, müzakerelerin bir sonraki aşamasını desteklemeye hazır olduğu ve Ukrayna'ya verdiği desteğin gerektiği kadar süreceğini yeniden teyit edeceği kaydedildi.Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Friedrich Merz'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerle siyasi görüşmeler yapmak için Washington'a gideceği duyuruldu.Merz'in, barış çabalarının mevcut durumunu ele alacağı ve Almanya'nın Ukrayna'da hızlıca bir barışa ulaşılmasına verdiği önemi vurgulayacağı belirtilen açıklamada, görüşmelerde, güvenlik garantileri, toprak meseleleri ve Ukrayna'nın savunmasına yönelik sürekli desteğin yanı sıra Rusya'ya yaptırım baskısının sürdürülmesinin de yer alacağı ifade edildi.Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CBS News kanalına verdiği röportajda, Trump ile Putin arasında yapılan Alaska Zirvesi'nin sonrasını değerlendirdi.Zirvenin çok verimli geçtiğine işaret eden Rubio, bununla beraber hala üzerinde konuşulup anlaşılması gereken önemli meseleler olduğunu ve bugün Beyaz Saray'da yapılacak görüşmenin bu kapsamda çok önemli olduğunu ifade etti.ABD'li bakan, "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir." değerlendirmesini yaptı.Rubio, taraflar arasındaki güvenlik garantileri, toprak takası konuları ve diğer ana hususları görüşmeye devam ettiklerini aktararak, "Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapıyor değiliz, çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil." yorumunu yaptı.Barış anlaşması için hala gidilecek bir yol olduğunu kaydeden Rubio, "Barış anlaşmasının eşiğinde olduğumuzu söylemiyorum ancak bir hareketlilik olduğunu söylüyorum. Zelenskiy ve Avrupalı liderler bir takip toplantısı yapacak kadar ilerleme var." diye konuştu.