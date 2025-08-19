Bakanlık açıkladı! İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney hakkında “Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 19 Ağustos 2025 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak Güney'in görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.