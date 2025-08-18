Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran paylaşım! Hazır mısınız? Başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı... Hazır mısınız? Başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal üzerinden ilk paylaşımını yaptı.TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak dikkatleri çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.