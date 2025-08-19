CHP'li İzmir'de çöp sorunu büyüyor! Vatandaşlar tepkili

İzmir yine çöp sorunlarıyla gündemde...Kentte toplanmayan çöpler cadde ve sokaklarda yığınlar oluşturmaya devam ediyor.Karşıyaka, Buca ve Konak ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde konteynerler ve çevresinde kötü koku ve hijyen problemlerine yol açıyor.Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taşarken, vatandaşların, çöplerin, kötü koku, sinek ve böceklerin bölgede artmasına neden olduğunu dile getirdi.İlçede günlerdir bu sorunun sürdüğünü belirten vatandaşlar, çöplerin zamanında toplanması gerektiğini dile getirdi.Ankara'dan İzmir'e misafir olarak gelen vatandaşlardan Cüneyt Alan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:Cuma günü geldim, o günden beri burası çöp dolu. Mahallenin tümünü dolaştım her tarafta çöpler birikmiş durumda. İnsanlar çöpleri evlerine mi bitirecek? Mecbur kaldıkları için konteyner da dolu olunca çevresine atmak zorunda kalıyorlar. Çöp kokusu 5'inci kata kadar çıkıyor. İzmir'e yerleşmek istiyordum ancak gelip gördüm. Buraya mikrop kapmaya mı yerleşeceğiz? 55 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim. Daha da kötüsü bölgede gıda işletmeleri var. Bu işletmeler denetleniyor ama dışarıdaki pisliklerden herkes hasta olmak üzere.Vatandaşlardan diş hekimi asistanı Zerrin İlter ise, şöyle konuştu:Tam kliniğimizin önünde kaç gündür çöp kokusu var. Bu durum artık bıktırdı. Kaç gündür çöpler toplanmıyor. Çöp arabası geliyor, bazı çöpleri topluyor, bazılarını bırakıyor. Bir an önce çare bulmasını istiyoruz. Her yönden tehlikeli, fazla söze gerek yok, rezillik.İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Çiğli'deki tesisin kapatılmasının ardından çöplerin Tire ilçesine taşındığını, bu nedenle çöp trafiğinin 2-3 gün sürdüğünü ve oluşan yığılmayı düzenlemeye çalıştıklarını açıkladı.