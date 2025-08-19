Özlem Çerçioğlu'ndan Özel'e gönderme! 'İmar rantına geçit yok'

CHP lideri Özgür Özel, Aydın’da miting düzenledi. Kalabalık görünümü için İstanbul başta olmak üzere farklı illerden partililer getirildi. AK Parti’ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise alana astırdığı “İmar rantına geçit yok” pankartı ile dikkat çekti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna açıklamıştı.Parti içinde yaşanan sıkıntılara defalarca çözüm aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Çerçioğlu, “dürüstlükten ve kamu ahlakından taviz vermeme” anlayışıyla bu kararı aldığını vurgulamıştı.Çerçioğlu, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu katılım töreninde AK Parti'ye geçti.Bu gelişmenin ardından CHP yönetimi, Aydın'da miting yapma kararı aldı.CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' adlı CHP mitinginde, alandaki kalabalığın büyük kısmının farklı bölgelerden otobüslerle getirilen katılımcılardan oluştuğu görüldü.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye binasının ön tarafında bulunan Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı miting alanına, “İmar rantına geçit yok” ifadesinin yer aldığı bir pankart astırdı.Çerçioğlu, CHP'den istifa etmesinin ardındaki itici neden olarak, Kuşadası'nda yaşanan imar planı değişikliklerinde rant ve imar mafyası baskılarını göstermişti.'Mafya… Rant. İmar mafyası… İmar rantı… Söylemezsem içimde kalır.' diyen Çerçioğlu, Kuşadası'nda planlanan uygulamalı imar planı revizyonunu belgeleriyle ve rakamlarla Özel'e anlattığını söylemiş, ancak hiç bir geri dönüş almadığını dile getirmişti.