Müjdeli haberi duyurdu! Spotify 2026'da...

Bakan Ersoy, Next Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Spotify ile önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz. Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz.”Spotify, Eylül 2025'te İstanbul'da büyük bir Müzik Zirvesi düzenleyecek. Zirvenin açılış konuşmasını Bakan Ersoy yapacak. Dünyadan ve Türkiye'den sektör temsilcileri bir araya gelecek.2024'te Türk sanatçılar Spotify'da 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaştı. Türkiye listelerinin %90'ı yerli sanatçılardan oluştu. Telif gelirlerinin yarısından fazlası ise artık yurt dışından geliyor.Spotify, ayrıca RADAR ve EQUAL programlarıyla Türkiye'den genç yetenekleri ve kadın sanatçıları küresel sahneye taşıyacak.Bu adımlar, Türkiye'nin kültürel diplomasisine yeni bir ivme kazandıracak ve Türk müziğinin dünyadaki yükselişini hızlandıracak.