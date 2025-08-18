Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki yangın...

16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. Ciğerlerimizi yakan yangının 3. gününde sevindiren haber geldi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin bilgi verdi.- 'Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda Çanakkale / Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır.- Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.'