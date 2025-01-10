MSB nefeslerini kesti! 20 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"