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Beyaz Gazete
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MSB nefeslerini kesti! 20 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB nefeslerini kesti! 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 10.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:07 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB nefeslerini kesti! 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

MSB nefeslerini kesti! 20 terörist etkisiz hale getirildi!