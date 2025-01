CHP belediyeciliği artık şaşırtmıyor! SGK borcunu hacizli tuvaletle kapatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) astronomik konser ödemeleri ve fahiş kefen-tabut alımlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) için harekete geçti.Belediyenin iştiraki şirketlerle birlikte 8,7 milyar TL'yi bulan prim borcu için ABB, tüm uzlaşma ve mahsuplaşma taleplerinin reddedildiğini savundu. Yavaş'ın 'SGK'ya bol miktarda gayrimenkul bildirmemize rağmen kabul etmiyorlar. Aynı şekilde vergi dairesine de bildiriyoruz” sözlerinin ardından SGK'ya borçları karşılığında teklif ettiği gayrimenkullerin hacizli olduğu ortaya çıktı.HACİZLİ DÖRT TUVALET!Yavaş'ın önerdiği hacizli gayrimenkuller içinde Ulus'ta yer alan Anafartalar Çarşısı'nda bulunan 4 adet tuvalet olduğu, bu tuvaletlerin de hacizli olduğu ve ikisinin de kapalı olduğu öğrenildi.DALGA GEÇER GİBİ!ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Yavaş'a tepki gösterdi. Yalçın, “Bakanlık, ABB ile iyi niyetli olarak bir görüşme başlattı. Bu görüşmede ABB bakanlığa yüzlerce gayrimenkulün olduğu bir liste vermiş. Bu listedeki gayrimenkullerin tamamına yakını hacizli. Bunları bakanlığın kabul etmesinin imkânı yok. Bildiğimiz kadarıyla verilen gayrimenkullerin içerisinde tuvalet olduğu söyleniyor. Üzerinde icra olan tuvalet hatta. Dalga geçer gibi bakanlığa teminat olarak tuvalet veriyorlar” dedi.18 MİLYONLUK KISIM KABUL EDİLDİABB'nin onlarca hacizsiz gayrimenkulü olmasına rağmen onları vermediğini söyleyen Yalçın, “Bakanlık diyor ki ‘Hacizsiz gayrimenkullerden getirin biz onları kabul edelim.' Buna rağmen yine uygun gayrimenkullerden verilmiyor. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Şimdi de buradan biz gayrimenkul verdik bakanlık kabul etmedi diye mağduriyet algısı çıkarıyorlar” diye konuştu.ABB tarafından verilen listeden, 18 milyon tutarında hacizsiz bir kısım gayrimenkulün kabul edildiğini belirten Yalçın, “Bununla ilgili bir şirketin yapılandırması yapılıyor. Bugüne kadar ABB bundan hiç bahsetmedi sanki hiçbiri kabul edilmemiş gibi söyledi” ifadelerini kullandı.SOSYAL YARDIM ÜZERİNDEN ALGIMansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı “Onlar ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar 'diye düşünüyor olabilirler” paylaşımı hakkında da konuşan Nihat Yalçın, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın bütçesinin ayrı olduğunu belirtti.Yalçın, “Bunlar yardım parası değil bir kere sosyal işler dairesi bütçesi ayrı. Oradaki bütçe belli. Bu belediye şirketlerinin ödemesi gereken para. Bu yardım parası da değil, et parası da değil, süt parası da değil. Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bütçesi her yılın başında bütçe onaylanır. Oranın bütçesi tamamen ayrı. Belediye şirketleri ile ilgisi alakası yok, bunlar tamamen algı” şeklinde konuştu.