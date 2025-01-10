Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış için yola çıkıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'ne, Aydın-Denizli Otoyolu açılışına ve AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.
Öğle saatlerinde Denizli'ye geçmesi beklenen Erdoğan, AK Parti Denizli 8'inci Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından programının ikinci durağı Aydın'a geçecek, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılış törenini gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak AK Parti Aydın 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılacak.