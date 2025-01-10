Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.Bakan Hakan Fidan, bölgede güvenliğin öncelik olduğunu belirterek Suriye'de hikayenin yeni başladığını kaydetti. Bakan Fidan, Türkiye'nin terörü kaynağında bitirme konusundaki kararlılığını yineledi.Bakan Fidan, 'Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte' dedi.Dışişleri Bakanı Fidan terör örgütü PKK/YPG ile mücadele hakkında, 'Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir' dedi. Fidan, 'Filistinlilerin vatansız, topraksız, devletsiz bırakılmaları asla kabul edilemez' ifadelerini kullandı.AYRINTILAR GELİYOR...