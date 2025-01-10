Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 4 ayrı otomobilden, içinde cep telefonu, para ve altın bulunan çantaların çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin Sergin G. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede şüphelinin toplam 18 bin 500 lira, bin 300 dolar, 100 avro, 9 tam, 2 yarım, 4 çeyrek altın ile 3 cep telefonu çaldığı belirlendi.Şüpheli Sergin G.'nin, 3 Ekim saat 16.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Bayram Hacılı Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü kıyısında ailesiyle piknik yapan M.K.'nin otomobilinden yaptığı hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sergin G.'nin otomobille bölgeye geldiği, M.K.'nin otomobilinin kilitli olmayan kapısını açıp, ön koltuktaki çantayı aldıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı.Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Sergin G.'yi Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskında yakaladı. Adreste yapılan aramada ise çaldığı malzemeler bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sergin G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.