Yasak aşk skandalı CHP'yi karıştırdı! Telefon mesajlarını yakaladı belediyeyi bastı

CHP'de yeni bir yasak aşk skandalı bu kez Çanakkale'de patlak verdi.Çanakkale Belediye Başkanlığı koltuğunu oturan Muharrem Erkek milletvekilliği döneminden bu yana danışmanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer'i göreve gelir gelmez belediyeye danışman olarak atadı.İki çocuk babası olan Taşcıer, belediyedeki görevi için Çanakkale'de lüks bir otele yerleşti.İddiaya göre göreve hızlı başlayan Taşcıer ile uzun yıllardır belediyede belediye başkanının asistanı olarak görev yapan evli S.S. isimli kadın ile aralarında yakınlaşma oldu.Ali Mert Taşcıer, zaman zaman Ankara'ya giderek çocuklarıyla hasret giderirken iddiaya göre bir Ankara ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, eşinin S.S. ile olan yazışmalarını yakaladı.Mesajlarda eşinin kendisini aldattığını gören Genel Başkan yardımcısı Taşcıer, küplere bindi.İddiaya göre ilk uçakla Çanakkale'ye gelen ve Belediye'yi basan Taşcıer, Erkek'in odasında terör estirdi.İddiaya göre Taşcıer, Erkek'e asistanını ve eşinin derhal görevden alınması talimatını verdi.Erkek yaşanan gelişmelerin ardından Ali Mert Taşcıer'i ve asistanı S.S.'yi görevden aldı.S.S. isimli kadının tazminatsız işten çıkarıldığı öne sürüldü.Ali Mert Taşcıer ise, 'Ankara'daki işlerimin yoğunluğu nedeniyle görevimden istifa ettim' dedi.Taşcıer, hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.