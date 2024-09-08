Ömer Çelik: Narin'e bunu yapanlar cezasını çekecek

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden gelen acı haber, milyonların yüreğini burktu.Büyük umutlarla 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarına saklanmış halde bulundu.Köye çok yakın bir alanda cansız bedenin bulunması, sadece aileyi değil köylüleri de şüpheli konuma getirdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklama açıklama yaptı.Sözcü Çelik, "Narin tüm Türkiye'nin yüreği oldu. Herkesin kalbi Narin'le beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.