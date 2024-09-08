Meteoroloji'den pazar günü için kritik hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporunu yayınladı.Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.Marmara'nın kuzey ve doğusuyla İç Ege'nin kuzeyi, Isparta hariç Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların, Marmara'nın kuzeyinde, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesinde, Batı Karadeniz kıyılarında, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Yağışların, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda bugün akşam saatlerinde Kastamonu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. Kuvvetli yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.