Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları devam ediyor.Düzenlenen operasyonlarda hain teröristler adeta kapana sıkışmış durumda. Kaçacak yer arayan PKK'lı teröristlerden arka arkaya haberler geliyor.Son dakika haberine göre; Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek!