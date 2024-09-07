Yine CHP yine ihmal! Yürüyen merdiven ikiye ayrıldı

İstanbul'da toplu taşıma facialarına bir yenisi daha eklendi.Yanan metrobüsler, aksayan seferler, duraklardaki yoğunluk ve çözülemeyen trafik sorunu İstanbulluyu mağdur etmeye devam ediyor.Son olarak Sarıyer'de metro istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü.Sarıyer'de Atatürk Oto Sanayi metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin basamakları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, merdivenlerden son anda inen vatandaşlar büyük panik yaşadı.Olay, Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdivenin iki basamağı vatandaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı.Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Yolcular ise büyük panik yaşadı. Bozulan merdiven durdurulurken olay yerinde güvenlik önlemi alındı.Çok korktuğunu söyleyen Aysel Çavuşoğlu, 'Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz' diye konuştu.