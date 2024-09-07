MİT'ten nokta operasyon: Terör örgütünün sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık etkisiz hale getirildi. Operasyonu MİT yürüttü. PKK'lı Akbıyık'ın Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. Büyükbaş terörist en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi. Nujiyan Amed kod adlı terörist İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derece sorumluydu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha AKBIYIK'ı Irak/Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.
EN UYGUN ANDA NOKTA OPERASYON İLE AVLANDI
MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha Akbıyık'ın, Irak Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha AKBIYIK'ı Irak/Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.
EN UYGUN ANDA NOKTA OPERASYON İLE AVLANDI
MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha Akbıyık'ın, Irak Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.
İRAN YAPILANMASINDA ÜST DÜZEY FAALİYETLER YÜRÜTÜYORDU
MİT'in nokta operasyonu ile etkisi hale getirilen Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu. 1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Saliha Akbıyık, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumluydu.
NUJİYAN AMED KOD SALİHA AKBIYIK KİMDİR?
PKK/KCK Merkez Komite ile YJA Star Merkez Karargâh üyesi olan Saliha Akbıyık aslen Diyarbakırlı.
YUNANİSTAN KAMPLARINDA EĞİTİM ALDI
Akbıyık, 1993 yılında Mersin'de PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. Yunanistan'da terör örgütünün kamplarında eğitim aldı.
Suriye'de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağladı. Terör örgütünü toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdi. Irak'a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur'da silahlı faaliyetlerde yer aldı.