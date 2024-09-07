MİT'ten nokta operasyon: Terör örgütünün sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık etkisiz hale getirildi. Operasyonu MİT yürüttü. PKK'lı Akbıyık'ın Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. Büyükbaş terörist en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi. Nujiyan Amed kod adlı terörist İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derece sorumluydu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha AKBIYIK'ı Irak/Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha Akbıyık'ın, Irak Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha AKBIYIK'ı Irak/Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha Akbıyık'ın, Irak Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.MİT'in nokta operasyonu ile etkisi hale getirilen Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu. 1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Saliha Akbıyık, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumluydu.PKK/KCK Merkez Komite ile YJA Star Merkez Karargâh üyesi olan Saliha Akbıyık aslen Diyarbakırlı.Akbıyık, 1993 yılında Mersin'de PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. Yunanistan'da terör örgütünün kamplarında eğitim aldı.Suriye'de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağladı. Terör örgütünü toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdi. Irak'a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur'da silahlı faaliyetlerde yer aldı.