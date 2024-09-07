AFAD açıkladı! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre iller Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve diğer bölgelerden de hissedildi. Vatandaşlar bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı Depremin derinliğinin 7 km olduğu kaydedildi.

AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adana ve diğer bölgelerden deprem hissedildi.AFAD yaptığı bilgilendirmede, olumsuz bir durum olmadığını kaydederek, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." dedi.