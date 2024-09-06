Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatları haftanın son işlem gününde de 73 doların altındaki seyrine devam ediyor. OPEC tarafından alınan üretim durdurma kararı arz talep dengesizliği yüzünden kritik seviyelerin altına kadar gerileyen petrol fiyatları için destek oldu. Benzine indirim ise dün geceden itibaren pompaya yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Çin ve ABD'de üretim faaliyetlerindeki yavaşlama petrol talebi korkularını artırdı. Petrol fiyatları küresel piyasalarda 73 doların altına kadar geriledi. Libya'da bir süredir duran petrol üretiminin yeniden başlaması da fiyatları desteklemedi. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Dün geceden itibaren benzine indirim pompaya yansıdı.Zayıf küresel talep ve arzın artması endişesiyle petrol fiyatları kritik sinyaller veriyor. Petrol sert satışlarla hafta boyunca değer kaybetti. OPEC+'nın dördüncü çeyrek için planlanan ham petrol üretim artışını durdurmaya karar vermesi fiyatları kısa süreli destekledi.Ancak, Libya'nın petrol üretimini yeniden başlatması fiyatları aşağı yönlü baskı altına aldı. EIA verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 6,9 milyon varil düştüğünü ortaya koydu.StoneX analisti Fawad Razaqzada, “Son verilerin Çin, Avrupa veya Kuzey Amerika'daki ithalat talebinde herhangi bir hızlanma belirtisi göstermemesi, petrol piyasasının birkaç ay önce beklendiği kadar sıkı olmayacağı bir duruma işaret ediyor “açıklamasını yaptı.Chicago merkezli petrol danışmanlık şirketi “Ritterbusch and Associates” analistleri ise petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerinde şunları kaydetti:OPEC+' ın petrol fiyatlandırmasını destekleme kararlılığının, uzun bir süredir OPEC dışı üreticilere karşı devam eden pazar payı kaybıyla sınanması nedeniyle alışılmadık derecede zor bir durumda olduğunu görüyoruz.Daha düşük bir fiyatlandırma ortamıyla birlikte gelen bu dolaylı gelir kaybı, kilit OPEC üreticileri arasında bütçe gereksinimleri konusunda endişeleri artıracaktır.Küresel piyasalar petrol fiyatlarını izlerken gelişmeler araç sahiplerine yaradı. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni indirim gece yarısından itibaren geçerli olacak.Güncel akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 41,36 TLMotorin litre fiyatı: 43,16 TLBenzin fiyatı: 41,48 TLMotorin litre fiyatı: 43,23 TLBenzin litre fiyatı: 41,79 TLMotorin litre fiyatı: 43,64 TLBenzin litre fiyatı: 42,24 TLMotorin litre fiyatı: 44,14 TL