İsrailli komutandan soykırım itirafı: ABD olmasaydı bu kadar saldıramazdık

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 456 kişi daha hayatını kaybetti. 334 gündür devam eden katliamlarda toplamda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 40 bin 861'e yükseldi.İsrail merkezli Haaretz gazetesindeki haberde ise ABD'nin 7 Ekim'den bu yana nasıl soykırım finansörü olduğu gözler önüne serildi. Gazete İsrail Hava Kuvvetleri'nden üst düzey bir yetkiliyle görüşerek ABD'nin rolünü bir kez daha açıkça ortaya çıkardı.İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, ABD yardımı olmasa İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşı birkaç aydan fazla sürdüremeyeceğini söyledi.Özellikle havacıların Washington yardımı olmaksızın çok zor durumda kalacağını belirtti. Kaynak, İsrail Hava Kuvvetleri'nin başta ABD olmak üzere başka ülkelere yönelik bağımlılığını azaltmak için bomba, füze ve diğer silahların üretimini artırmak üzere harekete geçtiğini de bildirdi.Haaretz gazetesi bu yöndeki bir çabanın sonuç vermesinin yıllar süreceğini hatırlatırken havacıların kullandığı ekipmanların çoğunun ABD'nin askeri yardımı sayesinde İsrail'e götürüldüğünü de aktardı. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla birlikte, her yıl yapılan 3,8 milyar dolarlık yardımın haricinde İsrail'e 14 milyar dolarlık askeri destekte daha bulundu. Ayrıca hava savunma sistemleri için de ilaveten 500 milyon dolar gönderildi.İngiliz yayın kuruluşu BBC, Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'daki terörünü gözler önüne serdi. Filistinli Ayşe Aştiye, bir adamın 50 yıldır yaşadığı evine girerek kafasına silah dayadığını ve toprağını terk etmesini istediğini anlattı.BBC'ye göre yasadışı yerleşimciler İsrail polisinin desteği ile 'ileri karakollar' kuruyor. Batı Şeria'da en az 196 ileri karakol bulunuyor. Yahudi yerleşimci teröristler bu ileri karakollardan hareket ederek Filistinlilerin evlerini gasp ediyor.İsrailli yayın kuruluşu Ynet, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun ABD destekli ateşkes anlaşmasına 'açıklamalar' belgesi ekleyerek şartları değiştirdiğini bunun müzakereleri çıkmaza sürüklediğini yazdı. Ynet, İsrailli üst düzey isimlerin de Netnayahu'yu anlaşmayı sabote etmekle suçladığını yazdı. ABD'deki Washington Post Gazetesi de Netanyahu'nun Mısır ile Gazze Şeridi sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda asker bulundurma ısrarının, ateşkesi tehlikeye attığını yazdı.