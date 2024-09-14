Başkan Erdoğan: Narin üzerinden kutuplaştırma yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere yeryüzünde ölümle zalimle boğuşan kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Hz. Peygamber Efendimiz her anıyla bizler için en güzel örnektir. Hz. Ayşe validemiz peygamberimizi ifade ederken 'Yürüyen Kur-an' ifadesi kullanmıştır. Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız izinden gittiğimiz tek insan Resulullah efendimizdir. Bizim önderimiz de liderimiz de sadece odur. Rabbim bizlere Resulullah'ın izinde yürümeyi onun örnek ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin.Son 2 asırdır çok yönlü bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Hocalarımıza saldırarak milleti manen çökertmeye çalıştılar. Bu yıkım projesinde medya, tiyatro, diziler ve sözde aydınlar kullanıldı. İdeolojik bağnazlık son günlerde vahim boyutlara ulaştı. Gazi Mustafa Kemal'in arkasına saklanıpp onuı paravan olarak kullanıyorlar.Birileri Narin Güran cinayetini kutuplaştırma için kullandı. Bu vahşet öne sürülerek kürt kardeşlerimiz hedef alındı. Bu vicdansızlıktır, ikiyüzlülüktür.