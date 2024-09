İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi toprağa veriliyor! İşte cenaze töreninde tüm detaylar…

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivisti olan Eygi'nin ölümü, uluslararası çapta infial yarattı.Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için VIP Terminali'nde tören yapıldı. Düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, görevli polisler tarafından alana getirildi.Eygi için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılındı. Ankara, İstanbul, Konya, Ordu, Trabzon, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere hemen her ilde cuma namazının ardından vatandaşlar, Eygi için saf tuttu. Bazı illerde 'Direnişin vicdanlı yüreği şehit Ayşenur'a selam olsun' pankartı açan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Ayşenur ve Filistinliler için dua edildi.Eygi'nin naaşı, dün sabah saatlerinde İstanbul'a nakledildi. İstanbul'da ve ardından İzmir'de düzenlenen törenlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eygi'nin cenazesi akşam saatlerinde ata ocağı Didim ilçesine getirildi.Eygi'nin cenazesi Didim Devlet Hastanesi'nde askeri törenle karşılanırken, hastane önünde dualar edildi. Hastanede törende Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, kurum amirleri de acılı aileyi yalnız bırakmadı. Eygi'nin anne ve babası gözyaşlarına boğulurken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Eygi'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.Eygi'nin cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Didim merkez camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim Devlet Hastanesinden alındı. Eygi için Didim'deki baba evinde uğurlama töreni düzenlendi. Bu sırada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve akrabalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.Burada dua edilmesinin ardından cenaze, Didim Merkez Camisine götürüldü.Helallik alınması sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.Eygi'nin 96 yaşındaki dedesi Şerif Eygi, camiye yakınlarının yardımıyla gelebildi.Eygi için Didim Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Eygi'nin cenazesi, defnedilmek üzere mezarlığa doğru yola çıktı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü. Kurtulmuş, 'Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız.' İfadelerini kullandı.Kurtulmuş, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ayşenur Ezgi Eygi'nin verdiği büyük insanlık mücadelesini unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, 'İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız. Adalet Bakanlığımız, Adli Tıp Kurumumuz bütün otopsileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Doğrudan hedef alınarak ve direkt olarak sol kulağının arkasından kurşunla şehit edilmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.' diye konuştu.Her gün onlarca, yüzlerce Filistinlinin katledildiğine işaret eden Kurtulmuş, Gazze'deki bu büyük insanlık ayıbına, insanlığın büyük bir kısmı ile vicdan ve insaf sahibi olanların karşı çıktığını vurguladı. Kurtulmuş, 'Siyonist İsrail ve işbirlikçisi Amerika ve arkasındaki bazı güçler maalesef bu katliamı, bu soykırımı destekliyorlar, teşvik ediyorlar ve bunun arkasında duruyorlar.' dedi.'Ayşenur kızımızın Amerikan vatandaşı olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde Amerikan makamları tarafından bile hesabının sorulmamış olması dikkate şayandır' diyen Kurtulmuş, yaşanan olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. Yaşananların bir insanlık davası olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti: 'Bütün dünyanın gözü Gazze'deyken Ayşenur kızımızın da şehit olduğu yer bildiğiniz gibi Batı Şeria topraklarıdır. İsrail'in işgalci güçleri adım adım her an, her saniye durmadan topraklarını genişletiyor ve Batı Şeria'daki Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden ediyor. Dünya da buna seyirci kalıyor. Artık şu açıkça bilinmelidir ki Netanyahu ve çetesi, bardak dolmuş ve taşmıştır. Bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde vereceklerdir. Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk milleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Allah rahmet eylesin. Ayşenur Ezgi bizim için diğer bütün şehitler gibi ölümsüzdür.'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Eygi'nin babaevini ziyaret ederek akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.Eygi'nin cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesinde, ilk bulgular paylaşıldı. Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu baş yaralanması tespit edildi. Ölüm sebebi 'kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti' olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi. İlk tespitlerde; kafada saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi.Filistin Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda, Nablus Başsavcılığının, Eygi'nin naaşının, kentteki En-Necah Üniversitesi'nde bulunan Adli Tıp Enstitüsüne otopsi yapılması ve ölüm sebebinin belirlenmesi için sevkine karar verdiği kaydedildi.İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesindeki Cebel Ebu Sabih'te barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince vurulan Eygi'nin ölüm sebebinin 'ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem' olduğu aktarıldı.Raporda, 'Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur.' ifadesi kullanıldı. Eygi'nin 6 Eylül'de 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesine getirildiğine ve yaşam belirtisi göstermediğine işaret edildi.Kurşunun Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda, 'Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı, merminin girdiği yerden Eygi'nin beyninden parçaların fırladığı belirlendi.' ifadelerine yer verildi.Merminin Eygi'nin beynine isabet ettiği vurgulanan raporda, mermi parçalarının beyinde bulunduğuna dikkat çekildi. Eygi'ye ateş edilen merminin kafatasına girdikten sonra parçalandığı ve beyin dokusunda yayıldığı kaydedilen raporda, Eygi'nin kafası hariç vücudunda başka bir yaraya rastlanmadığı belirtildi.Eygi'ye 6 kez kalp masajı yapıldığı ve hiçbirine cevap vermediği, vefatının da 6 Eylül 2024'te saat 14.35'te duyurulduğu aktarıldı.ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için 'şeffaf, adil ve tam bir soruşturma' çağrısı yaptı. TASC tarafından yapılan yazılı açıklamada, barışçıl bir gösteri sırasında Eygi'nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinden dolayı 'derin üzüntü' duydukları belirtildi.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Amerikalı Türk aktivist Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili kapsamlı ve nihai soruşturma raporunu beklediklerini belirterek, 'İsrail güçleri (işgal altındaki Batı Şeria'da) angajman kurallarını değiştirmeli çünkü gördüğünüz gibi bir değil, İsrail güçleri tarafından 2 Amerikan vatandaşı öldürüldü.' ifadelerini kullandı.İsrail'in ön soruşturma yaptığını ve kapsamlı soruşturmayı da sürdürdüklerini söylediklerini aktaran Miller, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin net bir yargıya ulaşabilmek için nihai soruşturma raporunu bekleyeceklerini belirtti.İsrail ordusunun neden olduğu ölümler konusunda hesap sorma noktasında yürütülen soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini dile getiren Miller, bu ölümlere neden olan askerlerle ilgili nasıl bir suç delili ortaya çıkacağını takip ettiklerini belirtti.