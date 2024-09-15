Sakarya'da fabrikada patlama: 23 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan fabrikada korkutan olay...Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda destek ekip sevk edildi.Patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, açıklama yapan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok yangın devam ettiği için tespitleri yapamıyoruz" dedi.