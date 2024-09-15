ABD-Çin savaşı kapıda

ABD'de Cumhuriyetçilerin basındaki kalesi kabul edilen The National Interest (NI) yayın organı ve dünyanın en köklü düşünce kuruluşlarından ABD merkezli Atlantic Council'in (Atlantik Konseyi) kaynaklarından elde edilen istihbarat bilgilerine göre Pentagon'da düzenlenen özel bir toplantıda ABD'nin gelecekteki deniz stratejisi masaya yatırıldı. Toplantıda Çin'in ticari, politik ve stratejik gücünü arttırarak dünyaya açıldığı bölgenin Hint Okyanusu olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. ABD'nin bölgede çok sayıda ülke ile ortaklıklar kurarak ve bazı adalarda deniz gücü varlığı oluşturarak Çin'i frenlemesi gerektiğine karar verildi. Öneri raporu ise seçimlerin hemen ardından Beyaz Saray'ın yeni Başkanı'na sunulacak.Atlantik Konseyi ile birlikte elde edilen bilgilere göre; Pentagon'da askeri komuta kademesi, ABD Başkanı savunma danışmanlarının yanı sıra Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen özel bir toplantı düzenlendi. Toplantıda söz alan komutalar, ABD'nin son iki yıldır savunma bütçesinin büyük bölümünün olası bir Çin gerilimi dolayısıyla Pasifik Okyanusu bölgesine odaklamasının bir hata olduğunu dile getirdi.İstihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, toplantıda olası bir savaş riskinin Pasifik bölgesinde beklenmesine rağmen; Çin'in gerçek gücünün küresel ticaretten kaynaklandığı ve bu ticaretin yüzde 70'inin Hint Okyanusu üzerinden dünyaya açıldığı bilgisi tartışıldı. Toplantıda ayrıca Çin'in politik, askeri ve ticari ortaklıklarının yüzde 90'ını Hint Okyanusu üzerinden ulaştığı ülkelerle gerçekleştirdiği ve Afrika'da giderek hakim ülke konumuma geldiğinin de konuşulduğu bildirildi. Amirallerin, ABD Donanması'nın gücünün ve Dışişleri ile Ticaret Bakanlıklarının girişimlerinin “hatırı sayılır bir bölümünün” Hint Okyanusu'na kaydırılması gerektiği uyarısında bulunduğu da yine kaynaklardan gelen bilgiler arasında.Elde edilen bilgilere göre toplantıda konuşan komuta kademesi; Çin'in tüm Akdeniz ve Atlantik bölgesine Hint Okyanusu'ndan ulaştığı ve bölgedeki bir kaç ABD deniz üssü dışında neredeyse bütünüyle “Çin'e terk edilmiş bir görünüme sahip olduğu” bilgisini bürokratlar ve diplomatlarla paylaştı. Çin'in “sıçrama tahtalarını” kullanarak Akdeniz'deki ticarette de en büyük üçüncü ülke haline geldiği bilgisinin masaya yatırıldığı toplantıda, dünya deniz ticaretinin yüzde 60'ının Hint Okyanusu bölgesinden küresel pazarlara ulaştığının altı çizildi.Elde edilen bilgilere göre Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise toplantıda bölgenin dünyanın en önemli “tedarik zinciri alanı” olduğunun altını çizdiler. Bölgeden her gün iç pazarlara ulaşan petrol miktarının ise günde 50 milyon varilin üzerinde olduğu, Çin'in bölgede “istediği zaman küresel bir tedarik krizi yaratabilecek hale geldiği” de tartışılan konular arasında yer aldı.Toplantıda ABD'nin Hindistan'a bağlı Andaman Adaları, Avustralya'ya bağlı Cocos Adaları, Kenya, Tanzanya ve Mozambik ile Madagaskar'a bağlı adalarda deniz gücü varlığı ortaya koyması gerektiği kararına varıldı. Denizlerde gücünü hızla genişleten Hindistan'ın da ABD'nin yanına çekilmesi gerektiğine vurgu yapılan toplantıda bölgede kendi adaları bulunan Fransa ve İngiltere'ye de ortak bir stratejik çerçeve önerisi sunulması gerektiği dile getirildi. Toplantıda, ABD'nin, Endonezya'nın savunma kapasitesini güçlendirme çabalarına hız vermesi gerektiğinin de gündeme alındığı vurgulandı.