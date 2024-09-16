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Fransa'da PKK skandalı: Terör örgütü yandaşlarından 'festival' adı altında paçavralı gösteri

Fransa'nın Marsilya kentinde sözde festival düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri anarak örgüt propagandası yaptı.

Fransa'da PKK skandalı: Terör örgütü yandaşlarından 'festival' adı altında paçavralı gösteri
Ekleme: 16.09.2024 - 01:36 Güncelleme: 16.09.2024 - 01:49 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da PKK skandalı: Terör örgütü yandaşlarından 'festival' adı altında paçavralı gösteri
'Festival' adı altında gerçekleştirilen gösteride PKK yandaşları, terör örgütünün paçavralarını taşıdı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı.

Fransa'da PKK skandalı: Terör örgütü yandaşlarından 'festival' adı altında paçavralı gösteri

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile görüşmesini kınamıştı.