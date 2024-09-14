Bakan Uraloğlu açıkladı: Kömürhan Köprüsü Dünya’nın en iyisi!

Bakan Uraloğlu, tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprüsü’nün ülkenin gurur kaynaklarından biri olduğunu belirterek, “Gergin eğik askılı köprümüzün orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşuyor. 42 adet de kablo imalatı gerçekleştirildi. Ters-Y tipi kule olarak hayata geçirdiğimiz Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığı ile dünya literatüründe 4. sırada. Ayrıca, köprünün inşasında kullanılan 7 bin ton çelik, Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşdeğer” dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her yıl düzenlenen IRF Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında Kömürhan Köprüsü’nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliği ile yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçilerek ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Elazığ ile Malatya illeri arasındaki doğal sınırda yer alan Kömürhan Köprüsü’nün, sadece bölgenin ulaşımını kolaylaştırmakla kalmadığını aynı zamanda bir mühendislik eseri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 660 metre uzunluğundaki köprünün taşıt trafiğine karşılıklı yönde ikişer şeritli olarak hizmet verdiğini kaydederek, “Gergin eğik askılı ve Ters-Y tipi kule olarak tasarlanan köprü; aynı zamandan 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığı ile dünya literatüründe ise 4. sırada yer alıyor. Gergin eğik askılı projelendirdiğimiz köprümüzün orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşuyor. Köprüde 42 adet de kablo imalatı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.Ayrıca, köprünün inşasında kullanılan 7 bin ton çeliğin, Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşdeğer olduğuna da dikkati çeken Uraloğlu, “Çelik imalatlarının montajı için yapılan kaynak işlemleri yaklaşık 450 kilometre uzunluğunda; çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise tam 853 kilometre.” dedi.Kömürhan Köprüsü ve Tüneli’nin yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, “Tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprüsü gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Bu devasa yapı, ülkemizin mühendislikte ulaştığı zirveyi ve milli kaynaklarımızın gücünü de tekrar gözler önüne serdi." dedi. Uraloğlu, IRF 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri’nin 12 Aralık 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Orlando’da yapılacak törenle takdim edileceğini belirtti.Hızlı ve güvenli trafik akışı ile önemli turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile zamandan 62 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere her yıl toplam 100 milyon lira tasarruf edildiğinin de altını çizen Bakan Uraloğlu, “Karbon emisyonu ise bu projemizle yılda 2 bin 731 ton azaltılıyor. Köprünün kapsamını daha da üst seviyeye çıkarmak adına 5 Nisan 2024 tarihinde yapımına başladığımız Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulumunu tamamladık ve buradan enerji elde etmeye başladık. 20 dönümlük arazi üzerine kurduğumuz santral ile yıllık toplam 6 milyon liradan fazla tasarruf edeceğiz.” şeklinde konuştu.Bakan Uraloğlu, daha önce hayata geçirdikleri bazı projelerin daha önce de IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak şöyle devam etti: “Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019 yılında Dizayn kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 2021 yılında Proje Finansmanı ve Ekonomi kategorisinde ve 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Yapım Metodolojisi kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. Geçen yıl ise Zigana Tüneli Yapım Metodolojisi, Eğiste Hadimi Viyadüğü ise Kalite Yönetimi kategorisinde birinci seçilmişti. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor.”