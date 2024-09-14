Yavaş '5 yılda 10 bin adet' sözü vermişti... 6 yılda sadece 418 konut!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi adıyla yaptığı paylaşımlara AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'dan tepki geldi.Sabah'ın haberine göre; Nihat yalçın, 'Maalesef kentsel dönüşüm işinde Mansur Yavaş sınıfta kaldı. Yavaş 2019 seçimlerinden önce meydanlarda 'Mamak kentsel dönüşümde herkese haklarını teslim edeceğiz' demişti. Bu proje 15 bin konutu kapsıyordu. 5 bin konut AK Parti döneminde 2014-2019 yılları arasında teslim edildi. 2020'deki belediye meclisi toplantısında 10 bin konutun 5 yıl içerisinde teslim edeceğini ifade etti. Ancak geçen seçimden göz boyamak için daha bitmemiş 166 konutu apar topar teslim etti. Geçen gün de 252 tane teslim etti. Bugüne kadar toplam teslim edilen konut sayısı 418' dedi.Somut adımların atılmadığı Mamak kentsel dönüşüm projesi usulsüzlüklerle de gündeme gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile belediye iştiraki olan PORTAŞ arasında yapılan yapım protokollerinin usulsüzlükle düzenlendiği iddia edilmiş ve protokoller mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Yine PORTAŞ tarafından sahte imzalarla yapı ruhsatları düzenlendiği iddia edilmiş ve Yavaş yönetimi sessizliğe bürünmüştü.Proje hala bitirilemedi ve hak sahiplerinin mağduriyetleri hala giderilebilmiş değil. Yavaş mülkiyeti ABB'ye ait Mamak Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlardan bir kısmının imalatı ve finansmanı amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi yapmıştı. Bu kapsama 2 adet arsa satışı gerçekleşmişti. Bu işin tahmini bedeli 807 milyon 723 bin 912 TL olarak belirlenmişti. Ayrıca alınan son kararda Çankaya Dikmen Mahallesi'nde bulunan taşınmazların satış nedeni olarak da Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne yaratılacak finansman olarak gösterilmişti. Ancak satılan onca taşınmaza rağmen kentsel dönüşüm projelerinde hiçbir ilerleme kaydedilemedi.