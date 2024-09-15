Rize-Artvin Havalimanı’nı 2,3 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin deniz üstüne dolgu yöntemiyle yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı’na ait yolcu ve uçak trafiği istatistiklerini açıkladı. 2024 yılının verilerine göre Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk 8 ayda iç hatlarda 737 bin 160, dış hatta 16 bin 942 olmak üzere toplam 754 bin 102 yolcu trafiği gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2022 yılına göre yolcu trafiğinde yüzde 43 artış gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, 2022 yılında bu havalimanını kullanan yolcu sayısının da 526 bin 880 olduğunu anımsatarak, “Rize-Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022’den bu yana gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi” diye konuştu.Rize-Artvin Havalimanı uçak trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 2022 yılında 3 bin 760 uçak trafiğine hizmet verildiğini belirterek, “Havalimanımızda ilk 8 ayda iç hatta 4 bin 901, dış hatta 172 olmak üzere toplamda 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanımızı hizmete aldığımız 2022 yılına göre uçak trafiği yüzde 35 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.