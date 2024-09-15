43 Türk firması, dünyanın en büyük 250 firması arasında

43 Türk müteahhitlik firması, dünyanın en büyük 250 firması arasında gösterildi.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ENR Dergisi’nin dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarının uluslararası piyasalarda elde ettikleri gelirlere göre sıralandığı 'En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde 43 Türk firmanın da yer aldıkları belirtildi.Açıklamada, "Firma sayısı itibarıyla, birinci sırada 81 firma ile yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından Türkiye 43 firma ile ikinci sırada yer aldı. Firma sayısı ile Türkiye'yi ikinci sıraya taşıyan 43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri, 2023 yılında 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payı da yüzde 3,7 olarak kaydedildi. Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamada ise göre Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8'inci sırada yer almıştır. Gelirlere göre birinci sırada ise 122,9 milyar dolar ile Çin yer almaktadır. Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girerken, 1 Türk firması da ilk 50 firma arasında kendilerine yer bulmuştur" denildi.