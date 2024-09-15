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Katil İsrail'in katlettiği Filistin'de can kaybı artıyor: 41 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 41 bin 206 sivilin hayatını kaybettiğini, 95 bin 337 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte, 24 sivilin yaşamını yitirdiğini, 57 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Katil İsrail'in katlettiği Filistin'de can kaybı artıyor: 41 bini aştı
Ekleme: 15.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 15.09.2024 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail'in katlettiği Filistin'de can kaybı artıyor: 41 bini aştı
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 41 bin 206 sivilin hayatını kaybettiğini, 95 bin 337 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte, 24 sivilin yaşamını yitirdiğini, 57 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Katil İsrail'in katlettiği Filistin'de can kaybı artıyor: 41 bini aştı