MEB’den velilere kritik uyarı! 'Çocuklarınıza aldırmayın...'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı kapsamında yapmış olduğu değerlendirmelerde özellikle de velilere o konuda çağrıda bulundu.Velilerin çocuklarına aldırmaması gerektiklerini önemle vurgulayan Tekin, eğitimde tek kaynağın öneminin altını çizdi.Milli Eğitim Bakanı Tekin tarafından velilere yönelik yapılan uyarılar kapsamında ek kaynak konusunda önemli ifadeler yer aldı.Yusuf Tekin, çeşitli yeniliklerle başlayan eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte velilere piyasada bulunan ve ek kaynak olarak kullanılan ders kitapları konusunda uyarılarda bulundu.Öğrencilerin söz konusu kaynak kitaplarını almamasını vurgulayan Tekin, 2024- 2025 eğitim öğretim döneminde kullanılacak ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtılacağı ve geçtiğimiz yıllarda uygulandığı gibi ek kaynak olarak test kitaplarının da ücretsiz dağıtılacağı bilgisine değindi.Bakan Tekin'in yeni müfredata uygun olarak hazırlanan ders kitaplarının tek kaynak olarak kullanılmasının altını çizdi. Yapılan açıklamalarla birlikte velilerin piyasada satılan ders kitaplarını ve kaynak kitapları alamamaları gerektiği açıkça belirtildi.