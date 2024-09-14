Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.



Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.



Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bölgenin istikrarına katkı sağlıyoruz. Bosna Hersek'te yaşanacak gelişme Balkanlar'a tehdit.



Ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamı yeterli bulmuyoruz.



Bu yılın ilk 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk turistler ilk sıralarda. Askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği de gündemimizde yer aldı. Savunma Sanayi iş birliği güçlenecek.



İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI

Gazze'deki katliam için BM'de atılacak adımları konuştuk.



GAZZE'DEKİ KATLİAMIN FAİLLERİ YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Bosna Hersek'te dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de yaşıyoruz. Srebrenitsa'da katliam yapanlar nasıl yargı önünde hesap verdilerse Gazze'deki katliamın failleri de hesap vereceklerdir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız.



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