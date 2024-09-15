Meteoroloji hava durumu raporunu güncelledi! İstanbul dahil... Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in (Sinop haric) ile Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Yapılan son değerlendirmeler göre yağışların öğle saatlerinde (15/09/2024) Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 23°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Haberin DevamıKIRKLARELİ 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 19°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 15°C, 28°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 23°C, 33°CParçalı yer yer çok bulutluANTALYA 24°C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY 24°C, 31°CParçalı yer yer çok bulutluISPARTA 17°C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 19°C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 23°C, 32°CParçalı bulutluZONGULDAK 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 36°CParçalı bulutluARTVİN 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 22°C, 31°CParçalı bulutluTRABZON 22°C, 28°CParçalı ve çok bulutluAz bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 11°C, 26°CParçalı ve yer yer çok bulutluKARS 8°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 18°C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 19°C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 20°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 24°C, 37°CAz bulutlu ve açık