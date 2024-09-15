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Meteoroloji hava durumu raporunu güncelledi! İstanbul dahil... Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre 15-21 Eylül haftası boyunca hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Pazar günü ise başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte detaylar...Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre 15-21 Eylül haftası boyunca hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Pazar günü ise başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterecek.

Ekleme: 15.09.2024 - 08:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 08:52 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji hava durumu raporunu güncelledi! İstanbul dahil... Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in (Sinop haric) ile Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmeler göre yağışların öğle saatlerinde (15/09/2024) Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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KIRKLARELİ 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 36°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji hava durumu raporunu güncelledi! İstanbul dahil... Sağanak yağış geliyor

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık