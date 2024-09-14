İsrail'den yine vahşet! Sivilleri hedef aldılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi.Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kenti ile güneyde yer alan Refah kentinde sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ettiği belirtildi.İsrail'in Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesine helikopterden açtığı ateş sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarılan haberde, söz konusu saldırıda ölen ve yaralan Filistinlilerin bölgedeki el-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.Haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde sürdürdüğü saldırıları sonucu ölen 2 kişinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesine ulaştırıldığı kaydedildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.