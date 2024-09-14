“Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü” kuruluyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlık görevine başladığı dönemden bu yana bakanlıkta "kapsamlı bir kurumsal reform" stratejik öncelik olarak öne çıkıyor. "Diplomatik güvenlik genel müdürlüğü" de bu kapsamda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde genel müdürlüğün yetki ve görevleri arasında "Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatında siber, haberleşme, evrak ve bilgi güvenliğini sağlamak" maddesi dikkat çekiyor. Bu madde birimin fiziksel güvenliğin yanısıra "istihbarata karşı koyma" anlamında önemli bir misyon üstleneceğini gösteriyor.Genel müdürlüğün görevleri arasında, "Bakanlığın merkez ve yurtiçindeki tesis ve yurtdışındaki Türk misyonlarının güvenliğini sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek" bulunuyor. Dünyada yaşanan krizler ve diplomatik misyonlara yönelik gerçekleştirilen eylemlerin artışı göz önüne alındığında genel müdürlüğün Türk hariciyesinin güvenliğine önemli katkı sunacağı anlaşılıyor.Genel müdürlük ayrıca , "Temsilciliklerin ve personelin güvenliği bağlamında terör eylemleri ve diğer tehditlere ilişkin konuları takip etmek ve bu konularda gerekli tedbirleri almak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak", " Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli personelinin güvenilirliğinin devamını sağlamak, güvenlik soruşturması işlemlerini ilgili kurumlarla koordine etmek", "Bakanlığa yurtdışından gelen yabancı heyet ve şahıslar, Bakan ile Bakanlığın görev alanıyla ilgili olmak kaydıyla Bakan tarafından korunması uygun görülen şahısların korunmasına ilişkin tertip ve tedbirleri almak", "Bakanlık personeline ve yurtdışına atanan diğer kamu görevlileri ile Bakan tarafından belirlenecek diğer kişilere güvenlik eğitimi vermek, "Dış temsilciliklerin güvenlik analizlerini yerinde gerçekleştirmek" ve "Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak" görevlerini yerine getirecek. Halihazırda da gerçekleştirilen bu faaliyetler genel müdürlüğün işlerlik kazanmasıyla tek çatı altında toplanmış olacak.Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğünün görevlerini yerine getirmek için gerekli olan güvenlik personeli ihtiyacı ile teçhizatı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanacak. Personel ihtiyacının belirlenmesi, seçimi, eğitimi, görevlendirilmesi ve görevinin sonlandırılması Dışişleri Bakanlığı'nca yapılacak.