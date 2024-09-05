Bugün, OVP ile ekonominin üç yıllık yeni rotası belli oluyor

2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanıyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programı açıklayacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni Orta Vadeli Program'ın tanıtım toplantısında bulunacak.Yılmaz, önceki açıklamalarında programın ana çerçevesinin değişmeyeceğini açıkladı.Yılmaz, OVP'de 3 temel noktada güncelleme mesajı verdi.Hazırlıklar tamamlandı, ekonomide yeni yol haritası bugün saat 09.00'da belli olacak.2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de temel çerçeve korunacak, ancak bazı makroekonomik göstergelerde güncellemeler yapılacak.Hedef; tek haneli enflasyonla, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odağında sürdürülebilir büyümeyi sağlamak.Cevdet Yılmaz, OVP ile ilgili çalışmaların tamamlandığını belirttiği bir açıklamasında şu bilgileri vermişti:Üç temel güncelleme söz konusu. Makroekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan tutun turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açığımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımızda yer alacak.Yılmaz, üç ayaklı stratejiyle hareket ettiklerini belirterek, kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayınlanacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:Para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar. Bunu yine güncel OVP'de göreceksiniz. Önümüzdeki perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız, 5 Eylül Perşembe günü güncel OVP'yi toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bu programımızın detaylarını kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Öngörülebilirliği artırıcı bir şekilde, gerçekçi, tutarlı bir programı toplumumuzla ve ilgili kesimlerle paylaşmış olacağız.Bir önce açıklanan 2024-2026 tarihlerini kapsayan programda 2024 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 33,0, 2025 yıl sonunda yüzde 15,2, 2026 yıl sonunda yüzde 8,5 olmasını bekleniyordu.