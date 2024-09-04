Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürmektedir.Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir.Mısır Arap Cumhuriyeti'nin, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını destekliyoruz.