Fulya Öztürk'e Lübnan'da canlı yayında saldırı

İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hava saldırısında öldürmesinin ardından dünyanın dikkati bir anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çevrildi.İsrail Beyrut'ta saldırılarını artırırken, dünyanın dört bir yanından gazeteciler de bölgeye gitti. O isimlerden biri de CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk oldu.Öztürk, canlı yayında zor anlar yaşadı.Öztürk, Beyrut sokaklarında yayın yaparken kameramanıyla birlikte saldırıya uğradı. Görüntü alınmasını istemeyen bir kişi, kamerayı düşürmek istedi.Yayında olduklarını söyleyen Öztürk, engellemeye çalıştı.Öte yandan saldırının ardından tekrar yayına bağlanan Fulya Öztürk, durumlarının iyi olduğunu açıkladı.