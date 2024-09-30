Fulya Öztürk'e Lübnan'da canlı yayında saldırı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan canlı yayın yapan gazeteci Fulya Öztürk, saldırıya uğradı. Görüntü alınmasını engellemek isteyen bir kişi, kamerayı yere düşürmeye çalıştı.
İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hava saldırısında öldürmesinin ardından dünyanın dikkati bir anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çevrildi.
İsrail Beyrut'ta saldırılarını artırırken, dünyanın dört bir yanından gazeteciler de bölgeye gitti. O isimlerden biri de CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk oldu.
BEYRUT SOKAKLARINDA CANLI YAYIN YAPIYORDU
Öztürk, canlı yayında zor anlar yaşadı.
Öztürk, Beyrut sokaklarında yayın yaparken kameramanıyla birlikte saldırıya uğradı. Görüntü alınmasını istemeyen bir kişi, kamerayı düşürmek istedi.
O ANLARDA SALDIRIYA UĞRADI
Yayında olduklarını söyleyen Öztürk, engellemeye çalıştı.
Öte yandan saldırının ardından tekrar yayına bağlanan Fulya Öztürk, durumlarının iyi olduğunu açıkladı.