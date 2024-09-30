Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın ifadesi ortaya çıktı: Saldırı anını böyle anlattı!

İstanbul'un Beykoz İlçesi Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta geçtiğimiz gün sosyal medya platformunda yayınlanan spor programından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı.Konuyla ilgili ifadesi alınan Serhat Akın; "Olay saatinde arkadaşım B.T. ile adreste bulunan ve yorumculuk yaptığım stüdyodan çıkarak aracıma bineceğim sırada kafasında motosiklet kaskı olan bir kişi bana doğru ateş etti. Daha sonra şahıs kendisini bekleyen ve plaka bilgisini alamadığım motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı" dedi.Edinilen bilgiler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bir araçla birlikte hareket etiği öğrenilen motosikletle ilgili yapılan çalışmalarda olayda kullanılan plakasının bir kuryeye ait motorun plakası olduğu ve çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet sahibine ulaşan ekipler bu bilgileri de doğrulayınca izlenen kamera görüntülerinden plakayı çalan iki şüpheliyi tespit etti.Asayiş Şube Ekiplerince yapılan çalışmaların devamında olayda silahı kullanan şahsın 19 yaşındaki Ozan Dalmaz olduğu onun kaçtığı motoru siren şahsın ise 23 yaşındaki Osman Mukan olduğu öğrenildi. Şüphelilerin peşine düşen ekipler incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen İriş T. İle olay sırasında şüphelileri ilk olarak adrese getiren aracın kullanıcısı Eyüp Ü. İle evinde kask çıkan Muhammet A.'yı da tek tek tespit etti.Şüphelileri tespit eden ekipler saha çalışmasına başladı. Yapılan çalışmalarda Ozan Dalmaz'ın bir akrabası olduğu öğrenilen şahıs alınan ifadesinde şunları söyledi. İriş T.'nin ikametinde Ozan ve Osman otururken Ozan'ın 250 bin lira karşılığında adam vurduklarını söylediğini ve bu işi yapmaları için akrabaları olan Hasan Ş.'den talimat aldıklarını duyduğunu beyan etti.Elde edilen bilgilerin ardından harekete geçen ekipler önce o aracı kullanan kişiyi gözaltına alındı. Daha sonra motosiklet sürücüsü ardından da olaydan silah kullanan Ozan Dalmaz gözaltına alındı. Cinayet Büro Ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Tuzla'da gözaltına aldı.Öte yandan konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin talimatı Gürcistan'da firari durumda olan akrabaları H.Ş.'den 250 bin lira karşılığında aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin akraba oldukları ve olayı para karşılığı yaptıkları belirlendi.Serhat Akın'a yapılan saldırıyla ilgili Gürcistan'dan talimatı verdiği öne sürülen ve olayı azmettirdiği ortaya çıkan Hasan Şahin ile ilgilide çalışmalara başlatıldı. Gürcistan'a kaçtığı tespit edilen Hasan Şahin'in fotoğrafı da ortaya çıktı. Lüks bir aracın önünde poz veren suç makinası hakkında soruşturma derinleştirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin suç kayıtlarına da ulaştı. Olayda silah Kullanan Ozan Dalmaz'ın 1 adet Oto Hırsızlığından kaydının olduğu, Osman Mukan'ın 1 adet kasten yaralamadan kaydının olduğu, Mert A.'nın 2 adet SKM'den, 2 taksirle yaralamadan 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 7 kaydı olduğu öğrenildi.İ.T.'nin ise 2 suç kaydı varken firari H.Ş.'nin ise adem öldürme suçunun da bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi. E.Ü.'nün ise 3 kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.