Büyük patlama! Nefes almakta zorluk çekerseniz...

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Conyers kentindeki BioLab tesisinin çatısında başlayan yangına müdahale edildi. Zararlı gazların havaya yayılması sonucu tahliye çalışmaları yürütülürken bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.NEDENİ BİLİNMİYORCNN, havuz ve spa bakım ürünleri üreticisi olarak tanımlanan BioLab'a ulaştı. Rockdale County İtfaiye ve Kurtarma Şefi Marian McDaniel, yangının nedeninin ve yangına karışan kimyasalların henüz bilinmediğini söyledi. Levett, 'Bu noktada hepinizden bu bölgeden uzak durmanızı önemle rica ediyorum,' dedi. 'Oldukça iyi yanıyor. Bunu kontrol altına almaya çalışıyoruz ama aynı zamanda trafiği de kontrol altına almaya çalışıyoruz.''TAM BİR ÇÖKÜŞ'Çevre güvenliği yetkilileri dumanda herhangi bir toksin olup olmadığını belirlemek için hava kalitesi testleri yapıyor. Başkan, 'İşimizi şansa bırakmıyoruz,' diye ekledi. Kimya fabrikası binasının çatısı o zamandan beri çökmüş durumda ve Nesbitt hasarı 'tam bir çöküş' olarak tanımladı.'NEFES ALMAKTA ZORLANIRSANIZ 911'İ ARAYIN'Pazar günü komşu Newton County sakinleri de Conyers'daki durumla ilgili bir uyarı aldı. Mesajda 'Durumu izliyoruz ve klor kokusu alıyorsanız klimalarınızı kapatmanızı, tavan vantilatörlerinizi açmanızı ve mümkünse dışarıdaki hayvanlarınızı içeriye getirmenizi tavsiye ediyoruz' denildi. 'Nefes almakta güçlük çekiyorsanız ya da başka bir tıbbi acil durumla karşılaşırsanız 911'i arayın. Şimdilik, yerinizde kalmak en iyi seçenektir.' Eylül 2020'de BioLab, Interstate 20'yi geçici olarak kapatan bir yangına da yol açan bir 'termal ayrışma olayı' yaşadı. Olayla ilgili nihai raporunda ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu, Laura Kasırgası'ndan kaynaklanan güçlü rüzgarların laboratuvarın deposuna zarar vererek yağmur suyunun binaya girmesine neden olduğunu tespit etti. Su bir kimyasalla temas etmiş ve yangına neden olan bir reaksiyon başlatmıştır. Conyers, Atlanta'nın yaklaşık 30 mil doğusundadır.