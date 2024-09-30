Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları analistlerin yıl sonu beklentilerini şimdiden gerçekleştirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta ons altın 2674 dolara kadar yükselerek rekor tazelerken gram altın da ONS'u izledi. Bir haftada yüzde 1,99 artış kaydeden gram altın, 2 bin 923 TL seviyesine ulaşarak zirvesini yenilerken serbest piyasada 3000 TL bandını aştı. Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım araçlarından ikincisi çeyrek altın oldu. Bir haftada yüzde 4,77 değer kazanan çeyrek altın 5 bin 29 liraya kadar yükseldi. Yeni haftada altın fiyatları rüzgarı hız kesti. Gözler Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verilerine çevrilmişken Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar...

Piyasa Fed'den 25 baz puan indirim beklerken banka 50 baz puan indirime gidince altın fiyatları coştu. Ayrıca merkez bankalarının alımlarının devam etmesiyle yükselen altın fiyatları, özellikle Çin Merkez Bankası'nın alımlarından destek alıyor. Peki güçlü yükselişini sürdüren altın fiyatları tarafında son durum ne? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel rakamlar...ALTIN FİYATLARI CEPHESİNDE NELER YAŞANIYOR?Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 657 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise yeni haftaya 2 bin 922 lira seviyesinden başladı. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor. Yine de yatırımcılar ve merkez bankaları temkini elden bırakmıyor ve güvenli liman olan altına sığınmaya devam ediyor. Altına olan yoğun talep yeni rekorlara yol açıyor. Peki altın söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte merak edilen rakamlar...GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?ONS ALTINALIŞ: 2.659,13 dolarSATIŞ: 2.659,55 dolarGRAM ALTINALIŞ: 2.921,54 TLSATIŞ: 2.921,96 TLÇEYREK ALTINALIŞ: 4.978,00 TLSATIŞ: 5.025,00 TLCUMHURİYET ALTINIALIŞ: 19.851,00 TLSATIŞ: 20.018,00 TL22 AYAR BİLEZİKALIŞ: 2.787,98 TLSATIŞ: 2.803,84 TLATA ALTINALIŞ: 20.220,92 TLSATIŞ: 20.734,85 TLTAM ALTINALIŞ: 19.608,16 TLSATIŞ: 19.998,70 TLALIŞ: 9.924,00 TLSATIŞ: 10.042,00 TLREŞAT ALTINIALIŞ: 19.883,47 TLSATIŞ: 20.050,95 TLKÜLÇE ALTINALIŞ: 89.400,00 dolarSATIŞ: 89.450,00 dolarHAS ALTINALIŞ: 2.907,05 TLSATIŞ: 2.907,42 TL