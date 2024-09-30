80 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız Türkiye semalarında: Kastamonu'da görüntülendi

Bilim insanları tarafından 2023 yılı Ocak ayında keşfedildiği günden beri gökyüzü meraklılarınca heyecanla beklenen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Türkiye semalarında görülmeye başlandı.Yaklaşık 80 bin yıllık yörünge periyodu hesaplanan C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, cuma gününden itibaren gün doğumundan önce doğu ufkunda dürbün ve teleskoplarla gözlemlense de Güneş'e çok fazla yakın olması nedeniyle birkaç gün sonra tekrar çıplak gözle izlenebilecek.Ayrıca bazı bilim adamlarının öngörülerine göre 8-13 Ekim tarihinde Güneş'e en yakın konumuna gelecek olan kuyrukluyıldızın Güneş'in sıcaklığı ve Güneş rüzgarları nedeniyle çok fazla ısınıp parçalanma ihtimali de bulunuyor.Şayet kuyruklu yıldız parçalanmaz ise sonrasında ekim ayı ortasından itibaren günbatımından sonra batı ufkunda tekrar gözlemlenecek.Geçen yıl keşfedilen ve dört sabah boyunca gün doğmadan hemen önce gözlemlenen C/2023 A3 kuyruklu yıldızı, hızla Dünya'ya yaklaştığı anlara tanıklık etmek isteyen Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek için gece boyunca Kastamonu'da nöbet tuttu.Işık kirliliği olmayan bölgelerden dürbün veya küçük bir teleskopla dahi seyredilebilen kuyruklu yıldızı çekebilmek için saatler öncesinde hazırlıklarını yapan Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, verilen koordinatları teleskopa girerek kuyruklu yıldızı incelediler.Kastamonu'nun Sapaca köyü yol ayrımında tarla üzerinde hazırlık yapan Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, kuyruklu yıldızın görülmeye başlamasıyla birlikte özel ekipmanlarla çekimlerini yaparak 80 bin yılda bir görülen bu doğa olayına şahitlik ettiler.'Geçen yıl keşfedilen ve 80 bin yılda bir yörüngesi olan kuyruklu yıldızı görebilmek bizleri heyecanlandırdı'Kastamonu'dan kuyruklu yıldızı gözlemleyen Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu, 'Bugün C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızını gözetlemek için buraya geldik. Yaklaşık 80 bin yılda bir gözüken ATLAS kuyruklu yıldızının Güneş'in etrafındaki turunun en büyük açıklık gününde kuyruk yıldızı görüntülemeye çalıştık. Çıplak göz ile göremedik ama teleskop ile görmeyi başardık. Şu anda bu kuyruklu yıldızı ülkemizde ilk çeken astrofotoğrafçılardan birisi olduğumuzu düşünüyorum' dedi.Kuyruklu yıldızların Güneş'in çevresinde dönen kaya parçaları olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, 'Birkaç kilometrelik kaya parçalarıdır. Bu kaya parçaları, Güneş'e yaklaştıkları zaman içerisindeki toz ve gazı püskürterek kuyruk haline geliyor ve bizler bunu kuyruklu yıldızlar olarak adlandırıyoruz. C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldız geçen yıl keşfedildi ve bu yıl Güneş'e yakın konuma geldi. C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, periyodik olmayan bir kuyruklu yıldızdır. Bu nedenle 80 bin yıl gibi uzun bir yörüngeye sahip. Normalde Güneş sistemi dışından gelip, Güneş'in çevresinden dolaşıp tekrar Güneş'in çekim etkisiyle birlikte savrulup gitmesi olayıdır. C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızını görüntülerken yüksek çözünürlüklü kameralar ve kaliteli optiği olan teleskop kullandık. Bununla çıplak gözle fark edemediğimiz kuyruklu yıldızı, uzun pozlama teknikleriyle görünür hale getirdik. Kuyruklu yıldızı görüntülemek isteyenler bugünlerde iyi bir dürbünle çok silikte olsa fark edebilirler ama optik bir teleskop kullanmaları görüş için kendilerine büyük bir avantaj sağlayacaktır.Kuyruklu yıldız birkaç gün sonra tamamen Güneş'e çok yakın olması sebebiyle görünmez olacak. Güneş'in çevresinden dolandıktan sonra Ekim ayının ortalarından itibaren tekrardan görünebilir düzeye gelecektir ama bu kez Dünya'dan ve Güneş'ten uzaklaşması sebebiyle biz daha küçük göreceğiz kuyruklu yıldızı. Bu nedenle uzun pozlama yapabilen ekipmanlarla görmek daha avantajlı olacak' diye konuştu.Gece saatlerinden itibaren kuyruklu yıldızı gözlemleyebilmek için hazırlık yaptıklarını anlatan Helvacıoğlu, 'Bu nedenle de uykumuzdan feragat ettik. Sabahın ilk ışıklarına kadar da kuyruklu yıldızı gözlemledik. Kuyruklu yıldızın astrofotoğraflarını çektik. Astrofotoğrafçılık bir hobiden ziyada artık bizim için bir tutku haline geldi. Görünmeyenleri görmek, normalde çıplak göz ile göremediklerimizi teleskoplar yardımıyla ya da astrokameralar yardımıyla görebilmek gerçekten heyecan verici.Bu gece sadece kuyruklu yıldız ile kalmadı, sabaha kadar bizler Orion Nebula fotoğrafları da çektik, hatta yıldız kümeleme fotoğrafları da çektik. Bu yüzden bizler, bir nebze olsan stresli ortamlardan uzaklaşarak bir tutku derecesine kadar ulaştı' şeklinde konuştu.Helvacıoğlu, 'Geçen yıl keşfedilen ve yaklaşık 80 bin yılda bir yörüngesi olan kuyruklu yıldızı bugün görebilmek bizleri ziyadesiyle bizleri heyecanlandırdı. Kuyruklu yıldızı Güneş'in çevresinde döndükten sonra uzaklaşırken tekrardan fotoğraflamaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.'Kainatın farklı yönlerini, farklı olaylarını takip etmek insanı biraz heyecanlandırıyor'Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ile lise yıllarından itibaren görüştüklerini belirten Sinan Kendirci ise, 'Murat, liseden beri astronomi ile uğraşıyor. Amatör olarak meteorolojik tahminlerde de bulunuyor. Kendisi çok yönlü bir arkadaşımız. Onu takip ederken bizlerde heveslendik. Sabahın ilk ışıklarına kadar hevesle kuyruklu yıldızı görebilmek için bekledik. Çıplak göz ile göremedik kuyruklu yıldızı. 80 bin yılda bir geliyormuş, 80 bin yılda daha bekleriz herhalde görmek için. Ama güzeldi ve bizler için farklı bir etkinlik oldu. Kainatın farklı yönlerini, farklı olaylarını takip etmek insanı biraz heyecanlandırıyor. Önemli olan bu heyecanı burada yaşamaktı' şeklinde konuştu.