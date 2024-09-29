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Beyaz Gazete
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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 29.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 29.09.2024 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi