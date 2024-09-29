Bayraktar Akıncı TİHA, TEKNOFST öncesi Adana’da selamlama turu yaptı

Adanalılar Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için gğn sayıyor.2-6 Ekim tarihleri aarsında düzenlecek festivale, Adana ilk kez ev sahipliği yapacak.Festival heyecanı günler öncesinden kendini gösterirken, Adana'da festivalin simgesi haline gelen Bayraktar Akıncı TİHA selamlama turu yaptı.Mersin Susanoğlu Sahili'nden kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Sabancı Merkez Camisi üzerinde tur attı.Kent semalarında vatandaşları selamlayan Bayraktar Akıncı TİHA daha sonra festivalin gerçekleştirileceği Adana Şakirpaşa Havalimanı'na iniş yaptı.Festivalde, yerli ve milli teknoloji projelerinin tanıtılmasının yanı sıra çeşitli yarışmalar, gösteriler ve etkinlikler yapılacak.